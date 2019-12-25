Актёр взял статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана".

Актёр Брэд Питт получил свой первый "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Однажды в... Голливуде".

Режиссером и сценаристом фильма является Квентин Тарантино. В фильме показывается Голливуд конца 1960-х годов и жизнь актёра Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Также в фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Маргарет Куэлли, Эмиль Хирш.

Также на премию в данной номинации претендовали Джо Пеши и Аль Пачино, исполнившие роли в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс ("Два папы") и Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству").

Фильм "Паразиты" завоевал главный "Оскар".