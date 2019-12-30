Брэд Питт рассказал, что его смущает прозвище, придуманное Ди Каприо

Он называет его "любовником".

Американский актер Брэд Питт рассказал о весьма странном прозвище, которое придумал для него партнер по фильму "Однажды в... Голливуде" Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.

"Он называет меня "любовником". Это немного смущает меня, но я уже смирился", — рассказал Брэд Питт.

Актёр пояснил, что во время долгой работы над фильмом актёры сближаются, начинают больше уважать, переживать друг за друга, появляются и какие-то общие шутки. В это же время Брэд Питт рассказал, что называет ласково Ди Каприо "LDC".

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Видео: YouTube/ Fab TV, Entertainment Tonight, Variety, BBC News