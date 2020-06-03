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Брат Нурмагомедова рассказал о состоянии его отца

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Он находится на лечении в военном клиническом госпитале Москвы.

Умар Нурмагомедов, российский боец и брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в прямом эфире Instagram-аккаунта Gorilla Fighting Energy сообщил о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.

Точных данных и новостей нет, однако у дяди состояние такое, стабильно тяжелое. Динамика улучшения есть, но особо хороших новостей нет.

Умар Нурмагомедов, боец UFC

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал Хабибу Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение.

Видео: Instagram / @gorillafighting

Теги: ufc, абдулманап нурмагомедов, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

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