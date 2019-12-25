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Михаила Боярского ищут приставы за долги по коммуналке
Сегодня, 10:59
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Alena_Zinovieva

Михаила Боярского ищут приставы за долги по коммуналке

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Артист должен заплатить 200 рублей.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Оказалось, что у Боярского есть долги за коммунальные услуги. Исполнительное производство о взыскании с него денег зарегистрировано 24 июля 2020 года. Артист должен заплатить 200 рублей.

Напомним, в апреле 2020 года актера оштрафовали на 3 тысячи рублей за так называемую "мушкетерскую" или "лакшери" парковку. Однако оплачивать штраф Боярский отказался.

Артист неоднократно оставлял свой "Мерседес" в неположенном месте. Однажды он припарковал автомобиль на 2-м Зимнем мосту в центре Петербурга. До этого "Мерседес" видели на Невском проспекте.

Ранее мы писали, что Боярская трогательно поздравила супруга с днем рождения.

Фото: Instagram / boyarskiy_official

Теги: михаил боярский, оплата коммуналки, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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