Боярская трогательно поздравила супруга с днем рождения

Максиму Матвееву исполнилось 38 лет.

Российская актриса Елизавета Боярская трогательно поздравила своего супруга Максима Матвеева с днем рождения. На своей странице в Instagram она заявила, что это "самый прекрасный человек и мужчина на свете".

"Пусть твой Новый Год будет счастливым, ярким и щедрым на интереснейшие события!!! А мы рядом)))", - написала Боярская (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

28 июля Заслуженному артисту РФ Максиму Матвееву исполнилось 38 лет. Он сыграл в кино и театре десятки ролей. Наиболее всего известен зрителям по съемкам в фильмах "Стиляги", "Союз спасения", сериалах "Мосгаз" и "Анна Каренина. История Вронского".

Ранее мы писали, что Елизавета Боярская прогулялась по Петербургу после изоляции.

Фото: Instagram / lizavetabo