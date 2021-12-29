Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить

В НАК предотвратили ряд терактов в учебных заведениях.

Председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников считает, что личную ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить. Такое заявление чиновник сделал на заседании НАК и Федерального оперативного штаба.

Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала к практическим действиям при угрозе совершения теракта. Должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений Александр Бортников, глава НАК

Ранее в НАК заявили о том, что за последнее время террористические акты предотвращены на объектах образования в ряде регионов. К большинству из этих преступлений причастны сторонники "Колумбайна" (экстремистское и террористическое движение, запрещенное на территории РФ).

В Амурской области два активиста АУЕ* (запрещенная в РФ террористическая и экстремисткая организация) стали фигурантами уголовного дела.

Фото: Вконтакте / Национальный антитеррористический комитет

