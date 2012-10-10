Борис Джонсон встретился с Тихановской в Лондоне

Британский премьер-министр заявил, что Лондон поддерживает то, что делает Тихановская.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом информирует международное агентство новостей Reuters.

По данным СМИ, в ходе разговора глава правительства Великобритании заверил Тихановскую в своей поддержке.

Мы на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

По словам Тихановской, встреча с Джонсоном прошла в "теплой атмосфере". Она отметила, что ее и премьер-министра объединяют "общие демократические ценности".

Напомним, 28 июля президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме. Позже в своем микроблоге в Twitter он написал, что для него было честью встретиться с лидером белорусской оппозиции. Байден отметил, что США поддерживают белорусский народ на пути к демократии и всеобщим правам человека. Сама Тихановская в ходе их разговора призвала американского главу сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии".

Ранее Тихановская заявила, что вскоре ожидает от США решительных шагов в отношении Минска.

Видео: Twitter / @ITVNewsPolitics