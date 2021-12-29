  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Большунов завоевал серебро в "разделке" на Олимпиаде в Пекине
Сегодня, 11:21
168
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Большунов завоевал серебро в "разделке" на Олимпиаде в Пекине

0 0

Лидером состязания стал фин Ийво Нисканен.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен пришел вторым к финишу в соревновании с раздельным стартом классическим стилем. Ранее он завоевал главный приз за скиатлон. Таким образом спортсмен принес национальной сборной 12 по счету награду на зимних Играх в 2022 году.

Победу в данной категории турнира одержал финский представитель по имени Ийво Нисканен. Спортсмен преодолел заданную дистанцию в 15 километров за 37 минут 54,8 секунды. Россиянин уступил лидеру гонки 23,2 секунды. На третьей позиции расположился  норвежец Йоханнес Клебо (+37,5).

Сборная России по хоккею победила Данию в матче Олимпиады-2022.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России
 

Теги: александр большунов, лыжник, олимпиада в пекине, серебряная медаль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии