Некоторым - нечего отложить, другие тратят все на себя в настоящем.

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию. К такому результату пришли исследователи из Райффайзенбанка. Все респонденты проживают в крупных городах страны. В общей сложности социологи узнали мнение тысячи человек в возрасте от 20 до 50 лет, находящихся в 14 городах страны.

Три четверти жителей страны в большинстве не стремятся откладывать средства на старость. Регулярно сохраняют часть денежных средств на пенсию только 8,3% опрошенных. Чаще всего эти люди кладут деньги на депозит или накопительный счет в банке (39,2%). Еще 28,5% сделали свой выбор в пользу хранения денег в ценных бумагах.

Около 16,3% готовы это делать только при наличии "свободных" средств время от времени. 36,9% признались, что не имеют такой возможности и не делают сбережения.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 2022 года россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Science