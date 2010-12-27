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Эксперты назвали причину рекордного роста сбережений у россиян
Сегодня, 22:15
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IRINA_CHALKINA

Эксперты назвали причину рекордного роста сбережений у россиян

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Как оказалось, люди сейчас экономят при любой возможности.

Эксперты назвали причину рекордного роста сбережений у россиян. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Одной из причин специалисты считают прирост сбережений. Так, увеличение произошло из-за того, что население получило начисления процентов по уже открытым банковским вкладам. Второй причиной эксперты назвали - экономию при любой возможности.

Напомним, что ЦБ заявил, что доля россиян, у которых есть сбережения или денежные накопления, в июле достигла 37 %. Считается, что это максимальный показатель за 2 года. 

Ранее мы сообщали о том, что ЦБ установил официальные курсы доллара и евро.

Фото:Pixabay

 

Теги: новости россии, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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