Доллар подорожал на 41,68 копейки.

В четверг, 1 августа, ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 августа. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Так, курс евро снизился до 70,4727 рубля, а стоимость бивалютной корзины увеличилась на 11,1. Теперь она равна 66,8214 рубля.

Также эксперты отметили, что США впервые за 10 лет снизила базовую процентную ставку до 0,25 %. Специалисты считают, что такие меры "хорошая новость" для рисковых активов и для рубля.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга дополнительно выделили 1,8 млрд на ремонт дорог.

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