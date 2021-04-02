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Большинство номеров петербургских отелей оказались свободными на время проведения ЕВРО-2020 и ПМЭФ
Сегодня, 18:53
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kraratau27

Большинство номеров петербургских отелей оказались свободными на время проведения ЕВРО-2020 и ПМЭФ

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В этом году, по нынешним прогнозам, насчитывается около 15 тыс. участников мероприятия.

Ранее сообщалось, что почти все места в гостиницах Петербурга на период ПМЭФ забронированы. Однако вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова опровергла эту информацию. Она отметила, что на время проведения форума отели забронированы лишь на 10%. 

Как отмечает Буйлова, раньше ПМЭФ посещали порядка 45 тыс. человек, а все люксовые гостиничные номера города были забронированы. То в этом году, по нынешним прогнозам, насчитывается около 15 тыс. участников мероприятия. В связи с этим организаторы были вынуждены поднять цены за участие в форуме. 

Отельеры связывают определённые надежды с Евро-2020, но времени с 31 марта, когда было официально объявлено о 50%-ной заполняемости стадионов, прошло мало для того, чтобы ситуация кардинально изменилась. 

заявила  порталу "78" вице-президент. 

Буйлова считает, что ввиду всемирной пандемии по коронавирусу люди боятся путешествовать. 

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021.

Фото: pixabay

Теги: евро-2020, отели петербурга, пмэф
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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