Большинство номеров петербургских отелей оказались свободными на время проведения ЕВРО-2020 и ПМЭФ

В этом году, по нынешним прогнозам, насчитывается около 15 тыс. участников мероприятия.

Ранее сообщалось, что почти все места в гостиницах Петербурга на период ПМЭФ забронированы. Однако вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова опровергла эту информацию. Она отметила, что на время проведения форума отели забронированы лишь на 10%.

Как отмечает Буйлова, раньше ПМЭФ посещали порядка 45 тыс. человек, а все люксовые гостиничные номера города были забронированы. То в этом году, по нынешним прогнозам, насчитывается около 15 тыс. участников мероприятия. В связи с этим организаторы были вынуждены поднять цены за участие в форуме.

Отельеры связывают определённые надежды с Евро-2020, но времени с 31 марта, когда было официально объявлено о 50%-ной заполняемости стадионов, прошло мало для того, чтобы ситуация кардинально изменилась. заявила порталу "78" вице-президент.

Буйлова считает, что ввиду всемирной пандемии по коронавирусу люди боятся путешествовать.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021.

Фото: pixabay