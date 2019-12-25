Почти все места в гостиницах Петербурга на период ПМЭФ забронированы

Форум пройдет в городе на Неве со 2 по 5 июня.

В Петербурге забронировали почти все места в гостиницах на период проведения Международного экономического форума. Об этом заявил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко на заседании в ЗакС.

Форум пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. На эти даты уже невозможно забронировать номер. Москаленко уверен, что ПМЭФ позволит бизнесу, в том числе туристической отрасли, восполнить потери прошлого года.

План по подготовке города к форуму уже разработан и будет представлен на утверждение в конце этой или начале следующей недели. Известно, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий.

Ранее в Смольном назвали условия допуска на ПМЭФ в 2021 году.

Фото: gov.spb.ru