Иван Топчийски рассказал о том, что страна не хочет "закрывать страницу" с российской компанией.

Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа. Соответствующее заявление сделал перед журналистами местный председатель совета директоров компании "Булгаргаз" Иван Топчийски. Его брифинг со СМИ транслировался телеканалом NOVA. Бизнесмен уточнил, что фирма ведет переписку с российскими коллегами о возможном восстановлении поставок топлива на территорию страны. Эксперт не исключил теоретической возможности того, что в Москве решат изменить условия соглашения, для чего Болгария "не закрывает страницу".

Несмотря на то, что в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть. Иван Топчийски, глава "Булгаргаз"

Эксперт добавил, что в июле был проведен телефонный разговор с представителями российского поставщика. Глава "Булгаргаз" признал тот факт, что в стране продолжается энергетический кризис, в то время как стоимость газа в августе увеличилась еще на 60%. Единственной хорошей новостью спикер считает тот момент, что традиционно в августе власти фиксируют самый низкий уровень потребление газа.

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Фото и видео: NOVA