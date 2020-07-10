Читатели прокомментировали военную помощь Киеву со стороны США.

Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией. В комментариях к статье местного издания "Факти" читатели предположили, что после начала боевых действий между Москвой и Киевом Украине придется сдаться спустя 6-12 часов. Таким образом иностранцы отреагировали на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что планы по оказанию американцами военной помощи Украине могут стать потенциальной причиной непредсказуемых действий Киева в попытке взять силовым методом контроль над Донбассом.

На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале. комментарий пользователя "Честен ционист"

Его позицию поддержал пользователь с ником Антитрол, который заявил, что Украина уверена, что сможет стать великой военной силой за счет танка или половины самолета, а также, что государство способно одолеть в сражении Россию. Пользователь с ником mi6osp подчеркнул, что Украина - это не то государство, из-за которого стоит переживать, так как его статус независимости является временным явлением.

В Китае оценили статью Путина об Украине.

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