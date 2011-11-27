Кинологические расчеты обследовали за последние сутки более 8 000 квадратов территории.

Более 260 российских спасателей ищут пострадавших в Мандалае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кинологические расчеты обследовали за последние сутки более 8 000 квадратов территории. Врачи оказали медицинскую помощь более 30 пострадавшим в результате землетрясений. Специалисты МЧС применяют тепловизоры и акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метра. Для разведки завалов используются беспилотные летательные аппараты.

Ранее мы сообщали, что спасатели МЧС России круглосуточно ведут поисково-спасательные работы в Мандалае.

Видео: МЧС России