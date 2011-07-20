Бои чеченских боевиков с террористами ХТШ* попали на видео

Бои проходили на северо-западе Сирии.

В интернете появились кадры боевых столкновений чеченских боевиков под руководством Мурада Маргошвили (Муслим Абу Валид аш-Шишани) и террористами группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. Видео обнародовал Telegram-канал "Военный осведомитель".

На предоставленных кадрах видны взрывы и слышны обстрелы. Уточняется, что бои проходили на северо-западе Сирии.

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Россию и Соединенные Штаты ответственными за нападения курдов на Турцию в Сирии. По его словам, в регионе в последнее время фиксируется усиление атак со стороны Рабочей партии Курдистана, ктоторая запрещена на территории государства.

Видео: Telegram/Военный осведомитель

"Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ* - террористическая организация, запрещена в РФ