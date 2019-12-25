Bloomberg: в Тихом океане загорелся автовоз с 3000 автомобилей

С борта Morning Midas удалось эвакуировать 22 человека.

В центральной части Тихого океана зафиксирован пожар. Огонь распространился на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило на территорию Мексики около трех тысяч автомобилей, среди них — порядка 800 электромобилей. Соответствующее заявление опубликовали иностранные журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на береговую охрану США. Отмечается, что данный инцидент произошел в 480 километров в южном направлении от острова Адак на Аляске. Согласно сведениям от управляющей компании Zodiac Maritime, дым появился на одной из палуб.

Экипаж предпринял попытки потушить огонь, но взять ситуацию под контроль не удалось. заявление Zodiac Maritime

На текущий момент американская береговая охрана эвакуировала всех 22 моряков пострадавшего судна на борт проплывавшего неподалеку торгового судна. Владельцев груза в компании не стали раскрывать.

Напомним, сто сдно водоизмещением 46,8 тысяч тонн было построено в 2006 году на верфи Xiamen Shipbuilding в Китае. Оно вышло из морского порта Яньтай 26 мая после заходов в Наньша и Шанхай. Отчет издания Allianz говорит о том, что в современном мире литий-ионные аккумуляторы создают новые угрозы для судоходства, особенно проблема остро стоят для крупных автовозов.

В Воркуте на шахте "Комсомольская" временно эвакуировали 115 рабочих.

Фото: Telegram / Регнум; Источник: Береговая охрана США / AP Photo