Bloomberg оценил потенциал компании Arrival Дениса Свердлова.

Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардера. По данным источника, им может стать бывший заместитель руководителя Минкомсвязи и экс-генеральный директор компании Yota Group Денис Свердлов. После ухода из фирмы он организовал собственный стартап под названием Arrival.

В СМИ полагают, что основатель Arrival в ближайшее время попадет в список богатейших людей планеты. Компания основана в 2015 году, ее контрольный пакет принадлежит Свердлову. Штаб-квартира организации находится на территории Великобритании, но офисы также работают в Израиле, РФ, Люксембурге, ФРГ, Нидерландах и США. Бизнесмен занимается созданием технологий для производства электрокаров.

В издании отмечают, что стоимость Arrival, производство которой еще не запущено, сейчас составляет порядка 15,3 млрд долларов.

Бывший заместитель министра связи РФ заработал 11 миллиардов долларов в 2021 году благодаря электрокарам.

Фото: Piter.tv