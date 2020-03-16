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Bloomberg рассказал, что доллар может подорожать до 97 рублей

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С 19 февраля доллар вырос на 18% по отношению к российской валюте.

Bloomberg рассказал, что доллар может подорожать до 97 рублей. Это может произойти при падении котировок на фондовом рынке США из-за пандемии коронавируса. Снижение должно быть на уровне мирового кризиса 2007–2008 годов. К такому выводу пришли авторы исследовательского анализа, опубликованного в издании.

Снижение котировок может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками. Падение российского рубля может составить 30% — до 97 рублей за доллар.

С 19 февраля доллар вырос на 18% по отношению к российской валюте.

Ранее эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года.

Теги: биржа, доллар, курсы валют
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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