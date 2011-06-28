Bloomberg: США снизили требования для Украины по возврату помощи

Соединенные Штаты снизили требования для Украины по возврату средств за выделенную помощь. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что решение было принято после раунда переговоров в Вашингтоне, прошедшего на прошлой неделе. Администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи с 300 до 100 млрд долларов. Таким образом Белый дом смягчил требования к Украине.
Ранее Трамп допустил, что сбор таможенных пошлин приведет к отмене подоходного налога.
Фото: pxhere.com
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