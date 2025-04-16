Трамп допустил, что сбор таможенных пошлин приведет к отмене подоходного налога

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что власти в Вашингтоне до введения паузы на взимание ввозных пошлин получали до трех миллиардов долларов с тарифов в ежедневном режиме. В эфире местного телеканала Fox News иностранный политик предположил, что поступления в подобных объемах в государственный бюджет США могли бы привести к полной отмене подоходного налога в стране. Сейчас же введение паузы на таможенные пошлины для отдельных стран лидер Белого дома объяснил необходимостью "проявления гибкости".
Мы получали с пошлин $2-3 млрд ежедневно, мы никогда не собирали такие суммы. С такими деньгами они могли бы заменить подоходный налог.
Дональд Трамп, глава США
Напомним, что Дональд Трамп второго апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в силу с пятого апреля, а индивидуальные - девятого апреля. Дополнительно вашингтонская администрация ввела третьего апреля таможенные пошлины в размере 25 процентов на все импортируемые автомобили.
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Фото и видео: YouTube / FOX News
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