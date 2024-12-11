Bloomberg: Apple на следующей неделе представит новый iPhone SE

Официальные представители компании отказались от комментариев прессе.

Информационное агентство The Bloomberg сообщило читателям о том, что американская технологическая компания Apple на следующей неделе представит аудитории новый iPhone SE. Ожидается, что новое устройство поступит в продажу в конце февраля 2025 года. Речь идет об обновленной версии бюджетного гаджета. Журналисты написали, что модель будет оснащена чипом A18 и технологией искусственного интеллекта Apple Intelligence. Ее лишат центральной кнопки Home ("Домой"). Визуально смартфон будет напоминать iPhone 14.

Источники издания говорят о том, чо корпорация вряд ли организует привычную презентацию для новинки и ограничится только публикацией официального релиза на сайте. Напомним, что впервые Apple представила iPhone SE в марте 2016 года. Устройство предназначалось для тех пользователей, которые хотели бы иметь у себя производительный аппарат, но меньший по размеру, чем представляют из себя флагманские продукты. В результате диагональ дисплея гаджета составляла 4 дюйма. В марте 2022 года Apple представила обновленную модель смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой сети 5G.

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Фото: YouTube / Apple