Блогер показал мгновенный способ почистить яйцо

Однако есть такие яйца сможет только человек, чистивший его.

Пользователь TikTok Зак Крин (Zach Crean) опубликовал видео, в котором показал секрет чистки яиц. Ролик по мгновенной очистке яиц от скорлупы набрал почти миллион просмотров.

Блогер снял немного скорлупы с двух концов яйца и со всей силой дунул с одной стороны, очищенной яйцо осталось в руке. В подписи блогер указал, что такой способ можно использовать только в том случае, если человек сам будет есть это яйцо. В ответ на обвинение, что так на яйца остаются микробы, Зак порекомендовал просто не подавать эти яйца другим людям.

Крин опубликовал видео еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже.

Ранее видео Загитовой с "неловким моментом" собрало 22 миллиона просмотров.

Видео: TikTok/ Zach Crean