Блинкен заявил, что США настроены на активное взаимодействие в АТР

В Госдепе США оценили сотрудничество по QUAD.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США настроены на активное взаимодействие во странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе несмотря на украинский кризис и то внимание, которое администрация Вашингтона уделяет военной поддержке киевского режима. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на международной политической конференции в Нью-Дели.

Для нас будущее во многом лежит в Индо-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие в регионе по линии "четверки" и иными путями сейчас является таким всеобъемлющим и глубоким, как никогда на моей памяти. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа США добавил, что страна не только не отвлечена от происходящего в АТР, но и наоборот, вовлечена в процессы как никогда глубоко. По мнению Энтони Блинкена, именно страны четверки QUAD (Австралии, Японии, Индии и США) и другие государства за пределами европейского регина стремятся оказать поддержку украинским властям, так как в противном случае их ждут негативные последствия. В очередной раз американский представитель напомнил о том, что Вашингтон на хочет дать России "безнаказанно" делать то, что она делает на Украине.

США сообщили, что внимательно следят за соблюдением санкций против России.

Фото и видео: YouTube / ANI News