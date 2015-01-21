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Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена

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По его словам, глава США планирует снова заявить о стремлении к предсказуемым отношениям между странами.

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена состоятся в "очень скором будущем". Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции Reuters NEXT.

По его мнению, непосредственные контакты глав двух государств очень важны в настоящее время. 

Я ожидаю, что они поговорят в ближайшее время.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Государственного департамент отметил, что Джо Байден планирует в ходе переговоров снова заявить о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, ранее главы России и США встретились на территории виллы Ла Гранж в Женеве. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стороны российско-американского саммита показали желание понять друг друга, а самое главное – сделали шаг вперед к восстановлению нормальности между государствами.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл журналистам информацию о подготовке саммита лидеров двух стран. Дипломат уточнил, что ситуация с возможной встречей Путина и Байдена должна проясниться в ближайшем времени. Пока что речь идет о неочном контакте. 

Видео: YouTube / Reuters

Теги: переговоры путина и байдена, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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