Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена состоятся в "очень скором будущем". Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции Reuters NEXT.
По его мнению, непосредственные контакты глав двух государств очень важны в настоящее время.
Я ожидаю, что они поговорят в ближайшее время.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Глава Государственного департамент отметил, что Джо Байден планирует в ходе переговоров снова заявить о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, ранее главы России и США встретились на территории виллы Ла Гранж в Женеве. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стороны российско-американского саммита показали желание понять друг друга, а самое главное – сделали шаг вперед к восстановлению нормальности между государствами.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл журналистам информацию о подготовке саммита лидеров двух стран. Дипломат уточнил, что ситуация с возможной встречей Путина и Байдена должна проясниться в ближайшем времени. Пока что речь идет о неочном контакте.
Видео: YouTube / Reuters
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