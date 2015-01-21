Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена

По его словам, глава США планирует снова заявить о стремлении к предсказуемым отношениям между странами.

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена состоятся в "очень скором будущем". Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции Reuters NEXT.

По его мнению, непосредственные контакты глав двух государств очень важны в настоящее время.

Я ожидаю, что они поговорят в ближайшее время. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Государственного департамент отметил, что Джо Байден планирует в ходе переговоров снова заявить о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, ранее главы России и США встретились на территории виллы Ла Гранж в Женеве. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стороны российско-американского саммита показали желание понять друг друга, а самое главное – сделали шаг вперед к восстановлению нормальности между государствами.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл журналистам информацию о подготовке саммита лидеров двух стран. Дипломат уточнил, что ситуация с возможной встречей Путина и Байдена должна проясниться в ближайшем времени. Пока что речь идет о неочном контакте.

Видео: YouTube / Reuters