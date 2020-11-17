Блинкен призвал Турцию отказаться от военной техники из России

Он считает, что таким образом Москва получает "доходы, доступ и влияние".

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию отказаться от российской военной техники. Об этом он заявил на онлайн-встрече с иностранными журналистами. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400. Госсекретарь США надеется, что все союзники и партнеры страны откажутся от дальнейших приобретений вооружений из России. Он считает, что таким образом Москва получает "доходы, доступ и влияние".

Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Отметим, что закон CAATSA, направленный на противодействие противникам США, был принят в 2017 году. Он угрожает применением односторонних рестрикций в отношении государств, приобретающих оружие у России.

Ранее Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT.

Видео: U.S. Department of State