Блинкен призвал Турцию отказаться от военной техники из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию отказаться от российской военной техники. Об этом он заявил на онлайн-встрече с иностранными журналистами. Его слова приводит ТАСС.
Речь идет о закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400. Госсекретарь США надеется, что все союзники и партнеры страны откажутся от дальнейших приобретений вооружений из России. Он считает, что таким образом Москва получает "доходы, доступ и влияние".
Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Отметим, что закон CAATSA, направленный на противодействие противникам США, был принят в 2017 году. Он угрожает применением односторонних рестрикций в отношении государств, приобретающих оружие у России.
Ранее Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT.
Видео: U.S. Department of State
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