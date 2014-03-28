Блинкен оценил слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии

ГОсдеп США негативно относится к эскалации конфликта в регионе.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен прокомментировал слова Реджепа Тайипа Эрдогана о новой военной операции в Сирии. Информацией чиновник поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает против любого вида эскалации конфликта на территории Сирии, так как это подорвет стабильность региона.

Наступательная операция подорвет региональную стабильность…даст злоумышленникам возможность использовать нестабильность в собственных интересах. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Лидер Госдепа США добавил, что страна совместно с международными партнерами продолжает активно противостоять в Сирии представителям запрещенного террористического движения ИГ. Блинкен не хочет, чтобы в стране произошло какое-либо событие, которое может подорвать усилия к тому, чтобы боевики остались в пределах, в которые были загнаны.

Турция не получила конкретных предложений по проблеме вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News