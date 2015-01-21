По его словам, большая часть невыполнения обязательств относится именно к Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию и Украину в невыполнении Минских договоренностей. Об этом он сказал в ходе своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next.

По словам Блинкена, большая часть невыполнения обязательств относится именно к Москве.

Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он отметил, американские власти годами добиваются установления стабильных взаимоотношений с Россией, однако последняя стала вести себя к Украине недружелюбным образом. Госсекретарь предположил, что страны Европы примут серьезные меры в отношении Москвы в случае ее конфронтации с Киевом.

Ранее Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена.

Видео: Reuters