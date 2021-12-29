Блинкен назвал благоразумной эвакуацию дипломатов из Киева

Глава Госдепа считает, что напряжение вокруг Украины сейчас на достаточном уровне для принятия таких мер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов назвали "благоразумным" решение эвакуировать дипломатов из Киева. Об этом заявил в ходе брифинга глава ведомства Энтони Блинкен.

По мнению американского политика, напряжение вокруг Украины сейчас достаточно высоко для принятия таких мер.

Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев из посольства в Киеве. Риск военных действий со стороны РФ достаточно высок <...>, чтобы считать это благоразумной мерой. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он уверен, что Москва никого не удивит, когда она пойдет на "провокацию или инцидент", а потом использует это для оправдания военных действий.

Ранее в украинском МИД прокомментировал призыв американского президента Джо Байдена к гражданам США покинуть Украину.

Видео: Youtube/U.S. Department of State