Кулеба прокомментировал призыв Байдена к американцам покинуть Украину

В МИД Украины оценили постановление Госдепа США,

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба прокомментировал призыв американского президента Джо Байдена к гражданам страны покинуть Украину. На регулярном брифинге с журналистами, проводимом онлайн, чиновник уточнил, что не видит в требовании Вашингтона ничего особенного. Заявление Госдепа не говорит о радикальном изменении ситуации на государственной границе с сфере безопасности.

Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что американское ведомство по иностранным делам разрешило добровольный отъезд из Украины части дипломатического персонала. Госдепартамент США обязал всех членов семей покинуть страну, а остальным гражданам США - рекомендовано покинуть страну частными авиарейсами. Такое решение в США объяснили риском резкого ухудшения обстановки в Восточной Европе.

ЕС пока не собирается эвакуировать своих граждан с Украины.

Фото: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

