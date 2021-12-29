ЕС пока не собирается эвакуировать своих граждан с Украины

Петер Стано сообщил, что сотрудники ЕК работает в Киеве по привычному графику.

В Евросоюзе пока не собирается эвакуировать своих граждан с Украины. Соответствующее заявление сделал на брифинге с журналистами в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано. Чиновник заметил, что сотрудники внешнеполитической службы работают в Киеве в обычном режиме и не планируют уезжать из страны. В настоящее время ЕС регулярно занимается оценкой ситуации в регионе.

Что касается эвакуации, то у каждой страны свои критерии, чтобы решать, нужно ли эвакуировать своих граждан. Мы продолжаем все наши операции на Украине. Петер Стано, представитель ЕС

Напомним, что Госдепартамент США в конце января предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину. Такое же решение принято в отношении части персонала, находящегося в дипломатическом представительстве.

В ЕК считают преждевременным говорить о вступлении Украины в ЕС.

Фото и видео: European Commission

