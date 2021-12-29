В ЕК считают преждевременным говорить о вступлении Украины в ЕС

Петер Стано оценил перспективы интеграции Киева в ЕС.

В Еврокомиссии считают преждевременным говорить о вступлении Украины в ЕС. Такое заявление на регулярном брифинге сделал официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. Чиновнику задали вопрос о перспективах сотрудничества с Киевом. Стано заметил, что Брюссель официально признает стремление страны Восточной Европы присоединиться к европейскому союзу, а также факт того, что никто не вправе влиять на намерения суверенного государства.

Никто не может сказать, что Украина не может стать частью ЕС или НАТО. Это решают Украина и страны-члены. Но на данном этапе это преждевременно…Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. Петер Стано, представитель ЕС

Напомним, что в конце января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с представителем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил прессе о том, что Киев выполнил 63% условий Соглашения об ассоциации с ЕС.

ЕК считает запрет РФ вещание Deutsche Welle неприемлемым.

Фото и видео: European Commission

