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Блинкен назвал Китай главным вызовом международному порядку

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По его словам, Вашингтон будет сосредоточен на "серьезном долгосрочном" вызове международному порядку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай главным вызовом международному порядку. Об этом он заявил на выступлении в Университете имени Джорджа Вашингтона.

По его словам, Вашингтон будет сосредоточен на "серьезном долгосрочном" вызове международному порядку. Блинкен отметил, что на это не повлияет продолжение Россией спецоперации на Украине.

Китай - единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь.

Энтон Блинкен, госсекретарь США

Ранее в США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско.

Видео: U.S. Department of State

Теги: госсекретарь сша, китай, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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