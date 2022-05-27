Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай главным вызовом международному порядку. Об этом он заявил на выступлении в Университете имени Джорджа Вашингтона.
По его словам, Вашингтон будет сосредоточен на "серьезном долгосрочном" вызове международному порядку. Блинкен отметил, что на это не повлияет продолжение Россией спецоперации на Украине.
Китай - единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь.
Энтон Блинкен, госсекретарь США
Ранее в США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско.
Видео: U.S. Department of State
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