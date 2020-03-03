Блинкен: США не требуют выбирать между ними и КНР

Он подчеркнул, Вашингтон не стремится к сдерживанию Пекина.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, страна не заставляет зарубежных партнеров выбирать между ней и Китаем. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции главой МИД и миграции Эквадора Маурисио Монтальво.

Блинкен подчеркнул, Вашингтон не стремится к сдерживанию Пекина.

Мы не просим страны выбирать между Соединенными Штатами и Китаем, и мы также не стремимся сдерживать Китай и подавлять его. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен добавил, Соединенные Штаты просят партнеров особо тщательно изучать предлагаемые Пекином торговые сделки.

Ранее глава правительства РФ Мишустин сообщил, что товарооборот России и Китая демонстрирует высокие темпы роста.

Видео: YouTube / U.S. Department of State