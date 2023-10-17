Блинкен: Байден отправится в Израиль 18 октября

Президент США проведет встречу с властями Израиля.

Президент США Джо Байден отправится в Израиль в среду, 18 октября. Об этом сообщили на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, американский лидер проведет встречу с властями Израиля. Блинкен подчеркнул, что Байден подтвердил солидарность Вашингтона с Израилем. Кроме того, власти страны проинформируют американского президента о своих потребностях в сфере безопасности.

Ранее Блинкен сообщил, что обсуждал в Израиле создание гуманитарных коридоров в секторе Газа.

Видео: YouTube /U.S. Department of State