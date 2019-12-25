Благодаря дублю Каменева СКА обыграл "Амур" в домашнем матче КХЛ

Встреча завершилась уверенной победой армейцев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и хабаровским "Амуром", который состоялся в Сееврной столице 22 ноября, завершился уверенной победой армейцев со счетом 5:3. В составе хозяев поля две шайбы забил нападающий Владислав Каменев. Также в составе СКА отличились Кирилл Марченко, Иван Морозов и Йоонас Кемппайнен.

В составе гостей две шайбы забросил Александр Горшков, единожды отличился Владимир Михасёнок.

Следующую игру на своем льду армейцы Петербурга проведут 24 ноября – соперниками команды из Петербурга станет казахстанский "Барыс".

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга выделят 5 млрд рублей в 2021 году на строительство "Ледовой Арены" на месте СКК. Глава города опасался, что средств может не хватить.

Фото: ska.ru