Бывший вице-президент США объяснил, почему не отменил итоги выборов президента.

Бывший американский вице-президент Майк Пенс объяснил, почему он не отменил результаты выборов главы государства, которые состоялись в стране в ноябре 2020 года. Сведения чиновник привел участникам мероприятия Federalist Society. По словам выступающего, он не имел права 6 января 2021 года отменять результаты президентских выборов, хотя многие жители думают наоборот.

Я слышал на этой неделе, что президент Трамп заявил, что у меня было право отменить результаты выборов, но президент Трамп ошибается. У меня не было права отменять результаты выборов. Майк Пенс, экс вице-президент США

Напомним, что президентские выборы 46-го главы Белого дома состоялись 3 ноября 2020 года. Победу одержал кандидат от Демократической партии, по совместительству бывший вице-президент США Джо Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал своего поражения. Он также отказался присутствовать на торжественной инаугурации соперника. Данный инцидент в истории страны зафиксирован впервые за 150 лет.

Трамп хотел бы взглянуть на расшифровку разговора Байдена и Зеленского.

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