Трамп хотел бы взглянуть на расшифровку разговора Байдена и Зеленского

Экс-глава США интересуется переговорами своего коллеги с Украиной.

Бывший американский президент Дональд Трамп хотел бы взглянуть на расшифровку разговора главы Белого дома Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. О своем интересе к разговору политик сообщил журналисту местного телеканала Newsmax во время интервью.

Было бы интересно увидеть расшифровку звонка. Я подозреваю, что звонок был примерно таким, как говорят. Это ничего не изменит... Но будет действительно интересно его увидеть. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что Дональд Трамп не понаслышке знает о деликатности подобного рода общения между главами государств. Его первый телефонный звонок Владимиру Зеленскому состоялся в сентябре 2019 года. Он стал основанием для вынесенного позже импичмента, объявленного палатой представителей Конгресса США. Однако документ позже отклонили представители Сената. Оппоненты экс-президента хотели доказать, что Трамп добивался от Украины уголовного преследованиям по коррупционным подозрениям против Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене.

Фото и видео: www.newsmaxtv.com