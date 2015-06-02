Бывший вице-президент США Пенс приостановил участие в предвыборной гонке

По его словам, он не перестанет бороться за консервативные ценности.

Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке на пост президента страны. Об этом он заявил на конференции республиканцев.

По словам политика, сейчас не его время для участия в выборах. Пенс подчеркнул, что не перестанет бороться за консервативные ценности. Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. В них намерен принимать участие нынешний американский лидер Джо Байден.

Ранее Байден заявил, что не просил Израиль повременить с наземной операцией в Газе.

Видео: YouTube / Washington Post