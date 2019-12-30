Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором "Почты России"

Николая Подгузова сместили с должности.

Бывший вице-премьер Максим Акимов назначен гендиректором "Почты России". Ранее чиновник курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий. Соответствующее постановление принял совет директоров компании. Об этом сообщили "ТАССу" источники, которые оказались знакомы с результатами голосования.

Экс-главу Николая Подгузова освободили от занимаемого поста. С ним разорвали трудовой договор.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава Аналитического центра при правительстве ушел в отставку.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

