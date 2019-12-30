Официально эти сведения еще не опубликованы.

Максиму Акимову предложили возглавить "Почту России". Такую информацию подтвердили три собственных источника "РБК". Специалисты добавили, что чиновник принял решение принять предложение работы. Немногим ранее эксперт получил предложение возглавить Калужскую область, но отказался от этого назначения.

Ранее Акимов с 2018 года занимал должность вице-премьера России. Он курировал отрасли связи и транспорта, а также развития цифровой экономики. Однако в самой "Почте России" на данный момент ничего не знают о назначении нового руководителя. Там напомнили, что компания в 2019 году спешно провела реорганизацию в акционерное общество.

Ранее Piter.tv писал о том, что Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

