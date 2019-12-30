Назначены первые чиновники в новом правительстве.

Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Руководителем аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко. Его первым заместителем назначен Валерий Сидоренко. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назначен замруководителя аппарата. На эту же должность назначен экс-замминистра финансов России Илья Трунин. Место руководителя протокола председателя правительства отдана Наталье Савиной.

Заместителями аппарата назначены шестеро сотрудников. Места заняли Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко, а также Светлана Андрющенко. Последняя ранее являлась заместителем руководителя ФНС. Работу управляющего секретариатом премьер-министра России получил Андрей Кротов. Пресс-секретарем Мишустина назначен Борис Беляков. Он же стал директором департамента пресс-службы правительства. Дмитрий Григоренко получил назначение на пост заместителя председателя правительства и руководителя аппарата правительства. Мужчина назначен на должность указом президента России.

Предельная численность сотрудников аппарата достигла количества 1545 человек. Руководителю разрешено иметь 11 собственных заместителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Moody"s оценило изменения в правительстве России.

Фото: Piter.tv

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