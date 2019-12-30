Иностранцы прокомментировали курс новой администрации.

Международное рейтинговое агентство Moody"s оценило изменения в правительстве России. Изменения в кабинете министров создают неопределенность в экономической политике. Иностранцы надеются, что страна сохранит приоритетные направления работы прошлого правительства. В частности, работа над заявленными 13 национальными проектами.

Тем не менее, заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация поддержит политический курс предыдущего правительства прокомментировали в Moody"s

Ранее чиновники занимались улучшением социальных показателей и повышением роста экономики. Они стремились к сохранению макроэкономических показателей и стабильности. Эксперты не изменили прогноз роста ВВП России в 2020 году, оставив 1,5%. Отмечается, что Россия характеризуется низким уровнем государственного долга по сравнению с другими государствами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

