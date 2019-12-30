Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Чиновники внесут правки к 11 февраля.

Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете. Премьер-министр РФ также хочет видеть изменения в бюджете, касающегося Пенсионного фонда. Чиновники должны подготовить проект программы на 2020-2022 года. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.

Правки необходимы для реализации правительством послания президента Федеральному собранию. Изменениями займутся сотрудники Минтруда, Минфина и заинтересованные организации. Им дан срок исполнения до 11 февраля 2020 года.

Напомним, что предыдущую редакцию документа Владимир Путин подписал 2 декабря 2019 года. Тогда федеральный бюджет предполагал профицит в 0,8% от ВВП в 2020 году, а также 0,5% в 2021 и 0,2% в 2022 году.

Ранее Piter.tv писал о том, кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.

Фото: Piter.tv

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