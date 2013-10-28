Бывший полицейский Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка

Он вступит в свою должность с 1 января.

Член демократической партии США Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на предварительные данные избирательной комиссии.

Адамс, получивший по предварительным данным 66,14% голосов, официально вступит в новую должность 1 января 2022 года. Его предшественник Билл де Блазио покидает свой пост, который он занимал в течение восьми лет. Основным соперником Адамса был республиканец Кертис Слива - 28,66% голосов.

В прошлом демократ занимал должность капитана департамента полиции Нью-Йорка. Он станет вторым темнокожим мэром в истории города.

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Видео: Youtube/Reuters