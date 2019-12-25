Бывший главный тренер "Динамо" оценил шансы Александра Кокорина уехать в Европу

По его словам, игрок должен сам решить вопрос о своем будущем.

Экс-наставник московского "Динамо" Андрей Кобелев в интервью телеканалу Russia Today поделился мнением о шансах нападающего "Сочи" Александра Кокорина заиграть в чемпионате Италии. По последним слухам, игрок может перейти в "Рому".

Здорово, что Саша хочет уехать в Европу. Давайте только дождемся момента, когда он сам для себя все решит. Повторюсь: для Александра сейчас очень важно самому сесть и определиться, чего он хочет от карьеры в дальнейшем. Но сейчас обсуждать что-либо тяжело. Сами понимаете, все сидят на карантине. Непонятно, возобновится ли вообще текущий сезон, и если да, то когда. Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться футболисты, когда вновь решат запустить чемпионаты, если до этого дойдет. Когда будет одержана победа над коронавирусом, тогда и можно будет рассуждать о будущем Саши. Андрей Кобелев, бывший главный тренер "Динамо"

Напомним, Александр Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона чемпионата России. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Ранее Александр Кокорин заявил, что хотел остаться в "Зените".

Фото: fcdynamo.ru