Бывший глава МИД Японии намерен участвовать в выборах премьер-министра

На данный момент Кисида занимает пост главы политического совета Либерально-демократической партии.

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида намерен участвовать в выборах премьер-министра. Об этом сообщило агентство Киодо.

На заседании своей фракции Кисида заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах председателя партии. Он заявил, что хочет "приложить все свои силы для страны, для народа". Ожидается, что на пост премьер-министра будет претендовать бывший министр обороны Сигэру Исиба. У соотечественников, наиболее популярной фигурой является бывший министр иностранных дел Таро Коно. Есть и те, кто отдает предпочтение правой руке уходящего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ.

Кисида официально объявит о своем намерении стать премьером Японии в среду 2 сентября.

Ранее мы сообщили, что в США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками.