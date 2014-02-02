Бывший боевик "Айдара" захотел получить гражданство РФ и служить в "Ахмате"

Украинец добровольно сдался в плен.

Сдавшийся в плен боевик из украинского националистического формирования "Айдар"* (* - признан на территории России террористической организацией, его деятельность запрещена) Владимир Зайченко хочет получить российское гражданство и служить в чеченском спецназе "Ахмат". Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов в социальных сетях. Он разместил в собственном Telegram-канале видеоряд, на котором Зайченко просит об услуге. В кадре Зайченко рассказывает, что проходил службу в националистическом батальоне ВСУ. Затем он добровольно сдался в плен бойцам спецназа "Ахмат".

Отряду спецназа "Ахмат" и 4-й бригаде под командованием Шустрого сдался в плен боец "Айдара", который ходатайствует о получении российского гражданства и о приеме его на службу в спецназ "Ахмат". пост Апты Алаудинова

Напомним, что отряд командира с позывным "Шустрый" освобождает территорию Донецкой народной республики в районе населенного пункта Часов Яр.

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"