Бывшему священнику из Петербурга грозит до семи лет колонии за дискредитацию армии

Его задержали в июне 2022 года за публикацию видео о спецоперации.

Бывшему священнику из Петербурга Иоанну Курмоярову грозит до семи лет колонии за публикацию фейков о российской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Северной столицы.

Экс-иеромонаха обвиняют в распространении порочащей информации про российскую армию по мотивам политической ненависти. Курмояров признал свою вину и раскаялся. Его задержали в июне 2022 года за публикацию видео под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?", в котором говорилось о спецоперации.

Ранее мы соообщали, что работник церковной лавки, подозреваемый в убийстве священника, написал признание.

Фото: Piter.tv